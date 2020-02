Il Coronavirus ferma la Serie A: rinviata anche Torino-Parma

TORINO - A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi di cinque gare del campionato di Serie A e del Campionato Primavera. In Serie A non si giocheranno Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Nel campionato Primavera non si giocheranno Atalanta-Lazio e Chievo-Fiorentina.

Coronavirus: Napoli-Barcellona, check medico per Messi e compagni

Si ferma anche l'Emilia: saltano le prossime di Parma e Sassuolo?

Il Coronavirus ferma anche l’Emilia Romagna. “Da domani, e fino all’1 marzo, sospensione dell’attività di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, musei, manifestazioni ed eventi, procedure concorsuali” si legge sull’ordinanza del presidente Bonaccini e del ministro Speranza. Probabili, quindi, i rinvii delle partite Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, in programma alle 15 del primo marzo. "Abbiamo deciso di mettere in campo una serie di provvedimenti per far sì che si possa fronteggiare la diffusione del virus offrendo le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela ai cittadini - afferma il presidente Bonaccini - E voglio davvero ringraziare tutti i professionisti della sanità, e parlo di medici, biologi, tecnici, infermieri e quanti sono al lavoro da giorni, per quanto stanno facendo, che è davvero straordinario".

Coronavirus, Malagò sull'ipotesi partite a porte chiuse in Serie A

Inter-Ludogorets si gioca

Comunque evolva la situazione dell'emergenza coronavirus, la partita di Europa League Inter-Ludogorets si giocherà. Lo dice all'ANSA una fonte qualificata del calcio internazionale. Naturalmente, se i provvedimenti restrittivi presi dal governo per le gare a Milano dovessero persistere (e non venisse adottata la formula delle porte chiuse) l'evento verrebbe spostato in campo neutro. Non è del tutto tramontata anche l'ipotesi di San Siro ovviamente anche in questo caso a porte chiuse. La Uefa è in continuo contatto con le autorità italiane che stanno gestendo l'emergenza e con i club interessati.

Rinviata anche Torino-Parma

Per l'emergenza Coronavirus si ferma lo sport anche a Torino: la partita di Serie A tra i granata e il Parma viene rinviata a data da destinarsi. Dopo Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari, arriva anche il rinvio della sfida tra la formazione guidata da Longo e la squadra di Maran.

Il presidente di Tokyo 2020 preoccupato

"Prego Dio ogni giorno affinché il Coronavirus svanisca". Lo ha detto, al giornale giapponese 'Sponnichi Annex', l'ex Premier nipponico Yoshiro Mori che attualmente ricopre la carica di Presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo 2020. In Giappone, a parte i due decessi a bordo della nave da crociera 'Diamond Princess', c'è stato un morto a causa del Covid-19, e Mori non ha nascosto di essere preoccupato in vista dell'Olimpiade, anche se, nonostante tutto, ha in mente di "resistere il più possibile ad andare in giro senza la mascherina".

Rinviata Italia-Scozia del Sei Nazioni femminile

A seguito delle disposizioni governative per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto l'incontro tra Italia e Scozia valido per la terza giornata del Sei Nazioni Femminile e in programma oggi a Legnano (Mi) non avrà luogo. "Six Nations Rugby valuterà con la Federazione Italiana Rugby e la Scottish Rugby Union quando riprogrammare l'incontro in una data da definire - si legge in una nota Fir-Six Nations Rugby -. Six Nations Rugby rimarrà in contatto con la Fir e le autorità italiane per aggiornamenti sulla situazione. Fir e Comitato Organizzatore Locale renderanno note a breve le modalità di rimborso o riutilizzo dei biglietti. Sulla base delle vigenti disposizioni, la Federazione Italiana Rugby ha disposto la sospensione dell'attività sportiva nelle Regioni di Veneto e Lombardia per il corrente fine settimana".

Torino, sospese le attività sportive

A causa dell'emergenza coronavirus è stata decisa la sospensione delle attività sportive a Torino. "Ad integrazione di quanto già comunicato su indicazione del Consiglio dei Ministri il Coni - si legge nel comunicato - invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio tutte le attività sportive in programma nella città di Torino".

Il messaggio del ministro Spadafora

"Ora più che mai abbiamo il dovere di essere prudenti e responsabili": così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, torna sull'allarme Coronavirus. "È necessario agire in maniera seria e determinata - scrive il ministro in un post su Fb - senza alcun allarmismo ma evitando ogni situazione di rischio. Per questa ragione abbiamo sospeso le competizioni sportive nelle aree in cui può esserci anche solo l'eventualità di diffusione del virus. Siamo un grande Paese ed è in queste situazioni che dobbiamo dimostrarlo. Ringrazio tutto il personale sanitario che si sta impegnando e condivido le parole del presidente Mattarella: occorrono "senso di responsabilità e unità di impegno".

I recuperi delle partite rinviate in Serie A

Per quanto riguarda il recupero delle quattro partite rinviate in Serie A per il Coronavirus, è difficile immaginare una data soprattutto per Inter e Atalanta che sono impegnate anche nelle coppe europee. I nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto l'andata dei sedicesimi di Europa League e l'Atalanta ha travolto il Valencia nella prima sfida degli ottavi di Champions. Sarà difficile incastrare il recupero delle quattro partite rinviate nel fitto calendario della seconda parte di stagione.