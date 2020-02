Il Coronavirus ferma la Serie A: rinviata anche Torino-Parma, Inter-Ludogorets a porte chiuse?

TORINO - A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi di cinque gare del campionato di Serie A e del Campionato Primavera. In Serie A non si giocheranno Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Nel campionato Primavera non si giocheranno Atalanta-Lazio e Chievo-Fiorentina.

Rinviata anche Torino-Parma

Per l'emergenza Coronavirus si ferma lo sport anche a Torino: la partita di Serie A tra i granata e il Parma viene rinviata a data da destinarsi. Dopo Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari, arriva anche il rinvio della sfida tra la formazione guidata da Longo e la squadra di Maran.

I recuperi delle partite rinviate in Serie A

Per quanto riguarda il recupero delle quattro partite rinviate in Serie A per il Coronavirus, è difficile immaginare una data soprattutto per Inter e Atalanta che sono impegnate anche nelle coppe europee. I nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto l'andata dei sedicesimi di Europa League e l'Atalanta ha travolto il Valencia nella prima sfida degli ottavi di Champions. Sarà difficile incastrare il recupero delle tre partite rinviate nel fitto calendario della seconda parte di stagione.