Fontana: "Juve-Inter potrebbe giocarsi a porte aperte"

MILANO – Il derby d’Italia tra Juve e Inter del 1° marzo si potrebbe giocare a porte aperte: lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter – le parole di Fontana a Radio Rai 1 - monitoriamo la situazione. Sono molto tranquillo. Sull'esito positivo del tutto non ho dubbi”. Poi a Rtl precisa: "È come per le scuole. Faremo un check sabato e poi decideremo".

Fontana: "Aspettiamo che il contagio si fermi"

“Dobbiamo capire se il trend di diffusione del virus si rallenti e magari si blocchi - aggiunge Fontana - quando avremo dei riscontri positivi in questo senso, i nostri consulenti, gli scienziati e l'Istituto Superiore di Sanità ci daranno il via libera ad attenuare e magari addirittura a revocare tutte queste misure. Noi siamo i primi a volerle ridurre perché sono un danno all'economia e alla serenità dei nostri cittadini”.