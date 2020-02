Tutte le probabili formazioni della 26ª giornata di Serie A

TORINO - La Serie A ritorna in campo questo weekend per disputare la 26ª giornata di campionato. Alcune gare verranno giocate a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, tra cui anche la super sfida tra Juve e Inter, ma il campionato va avanti. Si parte con la sfida dell'Olimpico in programma alle 15 tra Lazio e Bologna. I biancocelesti non vogliono fermare la propria corsa ed in questo turno possono approfittare dello scontro diretto di Torino tra le due rivali per il titolo. Bologna, invece, che arriva da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare consecutive giocate in casa. Alle 18, invece, è il turno di Udinese e Fiorentina che si affrontano alla Dacia Arena, mentre l'anticipo serale si gioca al San Paolo dove il Napoli di Gattuso, dopo il pareggio in Champions League con il Barcellona, ospita il Torino di Longo ancora alla ricerca dei primi punti sulla panchina granata. Lunch match di giornata affidato a Milan-Genoa, altra gara che si giocherà a porte chiuse. Tre sfide, come al solito, in programma alla 15: Lecce-Atalanta, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Per quanto riguarda il match delle 18, invece, andrà in scena alla Sardegna Arena dove il Cagliari cerca la vittoria che manca da dieci giornate contro la Roma di Fonseca reduce dall'Europa League. Posticipo, infine, delle 20.45 tra Juventus e Inter in un Allianz Stadium vuoto, mentre a chiudere il programma sarà la gara di lunedì alle 20.45 tra Sampdoria e Verona.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA (ORE 15)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: S. Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. Anderson, J. Lukaku, Minala, Cataldi, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Caicedo. INDISPONIBILI: Acerbi, Lulic, Marusic. SQUALIFICATI: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, D. Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic. A DISP.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Corbo, Medel, Dominguez, Santander, Skov Olsen, Sansone, Juwara. INDISPONIBILI: Krejci, Dijks, Svanberg. SQUALIFICATI: Mbaye.