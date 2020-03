Diretta Cagliari-Roma ore 18: come vederla in tv e formazioni ufficiali

CAGLIARI – Il Cagliari di Maran cerca di ritrovare certezze contro una Roma rinfrancata dal passaggio del turno in Europa League, ma non ancora brillante nel gioco. I sardi non vincono in campionato da tre mesi (4-3 sulla Sampdoria il 2 dicembre) durante i quali hanno raccolto 4 pareggi e 6 sconfitte in 10 gare: i sogni europei di inizio stagione sono ormai un lontano ricordo. La Roma di Fonseca, che ha annunciato Kalinic titolare al posto di Dzeko, ritrova da avversario Nainggolan, che all'andata fu lungamente applaudito dai tifosi giallorossi. Tra i sardi c'è anche un altro ex, Luca Pellegrini, cresciuto nel vivaio romanista.

Cagliari-Roma, segui la diretta sul nostro sito

Cagliari-Roma, dove vederla in tv

La partita della Sardegna Arena sarà trasmessa in televisione, dalle 18, su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Cagliari-Roma, formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi. All.: Maran.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Villar; Ünder, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. All.: Fonseca

Arbitro: Di Bello di Brindisi.