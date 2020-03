Dilettanti allo sbaraglio

No, non si fa così. Non si frantuma in questo modo la regolarità del campionato al tempo del coronavirus. Prima di tutto viene la salute di tutti e, certo, in una situazione eccezionale si adottano provvedimenti eccezionali. Come tali si accettano e ci si adegua, anche nel mondo del calcio che non è un mondo a parte. Ma, vivaddio, c’è modo e modo di squinternare il calendario, facendo un passo avanti e due indietro, andando dalle porte aperte alle porte chiuse ai rinvii delle cinque partite previste senza pubblico, annunciati ufficialmente a meno di sei ore dal fischio d’inizio di Udinese-Fiorentina. Con tanti saluti al rispetto dei viola, in Friuli da venerdì, dove volevano ricordare Davide Astori a due anni dalla scomparsa di cui Udine fu teatro; con altrettanti saluti al rispetto dei diritti di tutti i tifosi, prigionieri nel labirinto di un Palazzo indeciso a tutto, ma deciso a scatenare l’esercito dei dietrologi interisti e juventini, immediatamente lesti ad azzuffarsi sui socialbar dove, è risaputo, la razionalità è introvabile come l’Amuchina nei primi giorni del contagio. Circondati come siamo da tuttologi in servizio permanente effettivo; virologi della domenica, del lunedì e del martedì; accattoni di passaggi in tv dove ululare scemenze a gettone, dobbiamo rifugiarci nel corner del buon senso.

Prima domanda ai fenomeni riuniti nel bunker del pallone: ma quanto ci voleva a prendere, per tempo, una risoluzione, dicasi una, valida per tutti, senza fare figli e figliastri, senza seminare confusione, incertezza, sconcerto? Quanto ci voleva a rendersi conto che, se si fosse giocata in uno Stadium vuoto la partita fra Juve e Inter, televista ai quattro angoli del globo, l’immagine internazionale del nostro Paese avrebbe ricevuto il colpo di grazia? Quanto ci voleva a non prendere per i fondelli i tifosi dell’Udinese, della Fiorentina, del Milan, del Genoa, del Parma, della Spal, del Sassuolo, del Brescia, della Juve e dell’Inter? Quanto ci voleva a non trattare come pacchi postali i tifosi dell’Atalanta che il mercoledì ricevono il via libera per andare a Lecce, il venerdì sera dicono loro che è stato chiuso il settore ospiti, repentinamente riaperto il sabato mattina? E vogliamo parlare del folle calendario che aspetta l’Inter in maggio, qualora arrivasse sino in fondo alla Coppa Italia e all’Europa League?

È possibile che all’ineffabile Dal Pino, già una settimana fa non sia venuto in mente di convocare tutti i club in Lega e lì murarli, facendoli uscire solo dopo avere concordato una, dicasi una e sola strategia per affrontare tutti insieme l’emergenza, parlando forte e chiaro? Quanto ci voleva a fare come gli svizzeri che non ci hanno messo né uno né due, sospendendo immediatamente tutti i campionati di ogni ordine e grado? In Inghilterra paventano la medesima misura, ma nessuno si sogna di giocare a porte chiuse a Liverpool, aperte a Stamford Bridge, semiaperte negli altri stadi del regno di Elisabetta.

Ci hanno detto che l’Azienda Sport Italia rappresenta il 2% del pil italiano, cui aggiungere l’indotto. Su Tuttosport, venerdì 28 febbraio Marcel Vulpis, direttore di sporteconomy.it, ha scritto: «Il Sistema Calcio può resistere per non più di due settimane all’emergenza coronavirus. Superato questo periodo, i danni economici saranno generati al livello di affari scaturito su base mensile da ciascuna realtà (considerando soprattutto i ricavi da stadio e le vendite derivanti dalla commercializzazione del marchio)». Una settimana è già passata, la ricreazione è finita.