Spadafora: "La Lega di A può rinviare la Coppa Italia e recuperare subito le gare saltate"

TORINO - "Lo sport è un mondo autonomo, le decisioni non sono state prese dal Governo ma dalle leghe. Noi abbiamo chiesto o di giocare a porte chiuse o di rinviare le partite. E' chiaro che giocare con il pubblico è sempre la cosa migliore, ma la salute viene prima di tutto". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ospite negli studi di Domenica In, sul rinvio delle 5 partite di Serie A inizialmente previste a porte chiuse. Sulle polemiche fra i club, Spadafora ha detto ribadito che "la lega è autonoma, ha un calendario che può modificare come vuole. Si organizzino fra di loro, se c'è una squadra che si sente penalizzata lo dica in sede di Lega perchè se il campionato è iniziato in ritardo non è un problema nostro". "Le Olimpiadi? Speriamo che da qui all'evento di Tokyo la emergenza sia rientrata e che la manifestazione si possa svolgere", ha aggiunto il ministro. "Di certo a me non interessa salvaguardare gli interessi dei club ma la salute dei cittadini che viene prima di ogni tipo di partita, di qualsiasi sport e di qualsiasi livello", ha concluso.