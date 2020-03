Coronavirus, Malagò duro: "Il calcio si deve adeguare alla realtà del Paese"

MILANO - Giovanni Malagò, presidente del Coni, a Tgcom24 ha rilasciato importanti dichiarazioni relative all'emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo il calcio italiano: "Non ho il titolo per parlare di calcio ma posso dire che anche lo sport più famoso si deve adeguare alla realtà del Paese. Ci si deve adeguare a quelle che sono le realtà sotto gli occhi dell'opinione pubblica e si deve navigare il più possibile a vista. Si discute sul calendario ma una programmazione certa e che accontenti tutti al momento non è possibile farla". Malagò ha dato pure un aggiornamento sulle Olimpiadi di Tokyo: "Devo analizzare la situazione con grande realismo per cui mi posso basare su ciò che mi dice il Cio, unico riferimento. Parlo direttamente con Losanna, e mi viene confermato che non ci sono controindicazioni da parte del Comitato olimpico. La delegazione italiana con i rappresentati del Coni è stata a Tokyo per sopralluoghi e il nostro interlocutore che è il comitato organizzatore ci ha ribadito l'assenza di controindicazioni. Poi se gli organi istituzionali del Giappone dicono altro io, come Presidente del Coni, devo comunque basarmi su ciò che mi dice il Cio".