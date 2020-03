TORINO - Si torna in campo in Serie A per chiudere la 26ª giornata con le sei sfide ancora da giocare perché rinviate causa emergenza coronavirus la scorsa settimana. Si parte subito con il lunch match di domenica alle 12.30 che è in programma al Tardini e vede di fronte Parma contro Spal. Ducali reduci dalla vittoria contro il Sassuolo al Mapei, mentre la Spal è ultima in classifica e con Di Biagio in panchina sta provando a risalire la corrente. Sono due, invece, le gare in programma alle 15: il Milan di Pioli che al Meazza ospita il Genoa e la Sampdoria che al Ferraris incontra il Verona di Juric, in piena zona Europa. Prima del big match della sera, ecco che alle 18 tocca alla Fiorentina far visita all'Udinese per una gara molto aperta. Per quanto riguarda la gara serale delle 20.45, si gioca in un Allianz Stadium deserto un Juve-Inter molto importante per la corsa scudetto. I nerazzurri di Antonio Conte non giocano in Serie A da due settimane, dopo i rinvii delle gare contro Sampdoria e Juve appunto, mentre i bianconeri di Sarri arrivano dalla vittoria contro la Spal e vogliono i tre punti in questa maxi sfida per riprendersi il primo posto al momento occupato dalla Lazio. A chiudere questa giornata particolare di recuperi della 26ª giornata sarà il match di lunedì alle 18.30 tra Sassuolo e Brescia che si sfideranno al Mapei Stadium.

Tutte le probabili formazioni dei recuperi della 26ª giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-SPAL (DOMENICA ORE 12.30)

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. ALL.: D'Aversa. (squalif.) in panchina Tarozzi. A disposizione: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Pezzella, Grassi, Sprocati, Karamoh, Caprari, Siligardi. Indisponibili: Laurini, Hernani, Barillà, Scozzarella, Sepe, Inglese, Adorante. Squalificati: -.

SPAL (3-5-1-1): E.Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Valoti, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Castro, Petagna. ALL.: Di Biagio. A disposizione: Thiam, Letica, Zukanovic, Felipe, Tomovic, Salamon, Sala, Fares, Floccari, B. Dabo, Tunjov, D'Alessandro, Cerri. Indisponibili: Di Francesco. Squalificati: Strefezza.