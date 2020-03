Agnelli e Lotito, altro botta e risposta sul futuro del campionato

Chissà se quello di Claudio Lotito è solo “l’ottimismo della volontà” o se è davvero riuscito a costruirsi un background epidemiologico in così poco tempo. Sia come sia, anche ieri è stato lui ad animare l’assemblea (virtuale) della Lega di Serie A spandendo certezze sulla ripartenza del campionato: «Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre...». Tra sorrisi, battute e scongiuri, non è mancata la replica di Andrea Agnelli per quella che ormai è diventata una sit com in piena regola: «Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo». Senza, peraltro, mai indulgere nei toni grevi e nemmeno provare a forzare la mano su qualche data per la ripresa degli allenamenti: i presidenti sono ormai rassegnati a dipendere dalla virulenza dell’epidemia e, di conseguenza, dalle decisioni del Governo.