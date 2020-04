La Figc detta la linea: una sera a maggio torna la Serie A

TORINO - Un’eternità. Sembra che sia trascorsa un’eternità da quando si litigava su Juventus-Inter a porte aperte o a porte chiuse, da quando si disquisiva su chi dovesse decidere (e chissà chi lo deve decidere, se non una autorità...) di fermare il calcio o da quando si giocavano le partite di Champions che nascondevano il demone tra la gioia dei tifosi. Invece sono trascorsi “solo” 35 giorni. Ma non sono stati giorni qualunque. Sono stati giorni durante i quali la dolorosa conta dei morti, almeno di quelli ufficiali, ha raggiunto la devastane quota 20 mila, giorni che hanno costretto l’Italia e via via il mondo intero a misurarsi nell’esperienza alienante dell’isolamento. Giorni che hanno piegato l’economia. Giorni che sono diventati uno snodo nella storia. In un contesto in cui regnano incertezze, l’unica cosa su cui gli esperti concordano è infatti che il mondo dopo il coronavirus sarà diverso da oggi. La recessione successiva al Covid-19 potrebbe fornire un catalizzatore per impulsi disgregatori o, al contrario, un’opportunità per rimediare agli errori degli ultimi anni. Perché ogni crisi, alla fine, è una opportunità come certifica l’etimo stesso della parola: dal latino “krisis”, appunto “opportunità”. Il calcio, ovviamente, non sfugge a queste dinamiche e ne è stato sconvolto dalle fondamenta già fragili per se stesse. Come ogni azienda e come ogni essere umano che si senta parte del consesso civile, cerca di programmare la ripartenza anche se, non ci stancheremo mai di ribadirlo, “calcio” è un termine che comprende realtà eterogenee: troppo diversi gli orizzonti di riferimento della Serie A rispetto a quelli della Serie C e dei Dilettanti. Ai primi, qui, ci riferiamo.