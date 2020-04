Il calcio riparte: dall’Inter alla Lazio, ecco come la A riallaccerà le scarpe

Inter, ad Appiano Gentile proseguono i lavori dell’albergo nerazzurro

MILANO - Tutto pronto o quasi al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile che continua a convivere da mesi con i lavori di ammodernamento iniziati al termine della stagione passata e che dovrebbero terminare prima della fine dell’inizio della prossima. Lavori in corso che non influenzeranno minimamente però sul rispetto di tutte le normative previste per il mantenimento delle distanze interpersonali tra giocatori, staff tecnico, e dirigenti presenti per evitare nuovi contagi per il coronavirus. I giocatori si cambieranno nei due spogliatoi a disposizione. Uno è quello che abitualmente utilizza la prima squadra, l’altro verrà preso in prestito dai ragazzi della Primavera nerazzurra. Due spogliatoi per mantenere le distanze di almeno di un metro tra un giocatore e l’altro. Distanza di sicurezza che verrà rispettata in pieno anche nella sala da pranzo del Centro. Nella foresteria, dove Christian Eriksen sta vivendo la quarantena di due settimane, ci sono le camere dei giocatori e dello staff tecnico divise in più zone che permetterà, anche in questo caso, il distanziamento previsto dalle norme imposte dal Governo. Il restyling del Centro Suning, la casa degli allenamenti nerazzurri, consegnerà ad Antonio Conte, a inizio della prossima stagione, poi la possibilità di avere la piena disposizione di un “Hotel” nerazzurro (circa 3mila metri quadrati) con camere singole per ogni giocatore, oggi la maggior parte sono doppie, incluso un ristorante e gli uffici per la dirigenza.