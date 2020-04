Gravina: "Vogliamo finire i campionati, non abbiamo scadenze"

TORINO - "Non appena ce ne saranno le condizioni, finiremo i campionati". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto via Skype ai microfoni di Sky Calcio Club, aggiungendo che "non abbiamo una scadenza, ci affideremo alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico". "Presto ci sarà una riunione, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo. Inizieremo, mi auguro a inizio mese, con dei controlli per garantire la negatività a cui seguirà l'allenamento", ha dichiarato Gravina. "Giocare in estate? Non abbiamo una scadenza, ma l'idea è di completare i campionati", ha ribadito Gravina. "Sento da più parti voci contrastanti, ma bisogna fare chiarezza. Oggi siamo nelle condizioni di dover rispettare le indicazioni che arrivano della autorità. Non possiamo rischiare ma fino a quando non ci sarà impedito da condizioni oggettive, noi dobbiamo definire i nostri campionati", ha detto ancora Gravina. "La ragione è facilmente intuibile, la mancata definizione dei nostri organici e qualunque scelta che può derivare dal non completamente o l'annullamento delle competizioni porterebbe a conseguenze negative per il mondo del calcio e non solo", ha spiegato il presidente federale.

Gravina: stop alle polemiche

Sull'ipotesi di giocare a porte chiuse, Gravina ha detto: "L'idea è rispettare le strutture in uso alle singole società, troveremo soluzioni alternative laddove non dovesse essere possibile". Infine un messaggio rivolto a tutte le componenti del calcio. "Il calcio ha sempre rappresentato un momento di grande aggregazione e passione. Credo sia molto importante. E' per questo che tante affermazioni fuori luogo, arrivate proprio dal nostro interno, sono da evitare, perché i problemi all'interno del mondo del calcio non troveranno mai soluzioni fino a quando non si trovi un comune terreno di interazione. Tutti insieme dobbiamo cercare di dare un messaggio di speranza al nostro paese. E' un auspicio, ma credo che con l'aiuto di tutti possiamo farcela", ha concluso Gravina.