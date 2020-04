Giovanni Galli contro Gravina: "Voto zero alle iniziative di questi giorni"

MILANO - Giovanni Galli, ex guardiano della porta del Milan (ma anche di quelle di Napoli e Fiorentina) si è espresso sull'emergenza coronavirus e al suo impatto sul mondo del calcio, ai microfoni di Radio Lady: "Alle iniziative prese in queste giorni come voto do 0. Mi sembra ci sia accanimento nel voler terminare la stagione, senza valutare il quadro complessivo del calcio italiano. Gravina vuole salvare la Serie A perché gli porta voti, ma si rischia di far collassare la Serie C e la D. Ho parlato con un dirigente di Serie B, mi ha detto che non sanno nulla se non che c'è la volontà di finire il torneo. Io rimanderei tutto a settembre affinché l’intero sistema guadagni credibilità, anche perché poi i calciatori non si preparano mica come dei maratoneti, muscolarmente o a livello aerobico ".