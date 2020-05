Maxi Lopez: "Se danno lo Scudetto alla Juve scoppia una guerra mondiale"

BUENOS AIRES (Argentina) - La Ligue 1 si è fermata e la Federazione francese ha assegnato lo Scudetto al Psg e, se la Serie A seguisse il medesimo modus operandi, il titolo andrebbe alla Juventus, ma "se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia succede una guerra mondiale". È il pensiero di Maxi Lopez, ex attaccante, tra le altre, di Barcellona, Torino, Sampdoria ed Udinese, espresso ai microfoni di TyC Sports. "Qui è completamente differente - prosegue l'argentino -. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio (fa parte in realtà del Comitato di presidenza, ndr). Per lui già un mese fa si poteva giocare. Qui un’entità più importante come la UEFA o la FIFA dovrà prendere una decisione”.