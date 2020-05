5 maggio 2002, ecco l'unico calciatore rimasto in attività

Impossibile dimenticare per gli interisti il giorno del 5 maggio 2002, una giornata troppo brutta per essere vera. La Juventus che vince lo scudetto approfittando dello scivolone di Ronaldo e compagni all'Olimpico contro la Lazio è per l'Inter qualcosa di ancora vivo. Quello fu un pomeriggio sportivamente drammatico che ancora oggi, dopo 18 anni, scatena le ironie degli juventini sui social. Ma c'è una particolarità interessante di quella sfida: è rimasto un solo giocatore in attività da quel dì, Emre Belozoglu. Era nella rosa di quell'Inter, in quella stagione non giocò molto ma condivise con il resto dei suoi compagni la grande delusione per il tricolore svanito. Oggi ha 39 anni e gioca nel Fenerbahce.

Materazzi, lo sfottò sul 5 maggio fa arrabbiare i tifosi della Juve