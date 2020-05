Aic, bocciato il nuovo protocollo sulla Serie A

ROMA - L'Associazione Italiana Calciatori non approva il nuovo protocollo della Figc integrato con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del Governo. Al termine di un incontro con i rappresentanti delle squadre di Serie A, al quale ha partecipato il dottor Walter Della Frera, l'Aic in una nota ha scritto: "L’ipotesi del ritiro per la creazione del “GRUPPO Squadra” è stata valutata e condivisa fin dall’inizio, ma in assenza di date certe per la ripresa del campionato 2019/2020 appare prematura ogni valutazione sulle tempistiche di svolgimento dello stesso". Viene anche contestata la quarantena di squadra in caso di positività di un calciatore: "Inoltre, le modalità di gestione delle eventuali positività di un membro del “GRUPPO Squadra”, così come definite dal nuovo protocollo, non sembrano idonee a garantire la conclusione del campionato; esiste il concreto rischio di doversi fermare nuovamente non appena si potrà tornare in campo, vanificando così tutti gli sforzi profusi".