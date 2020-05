Lippi sul campionato: "Bisogna fare di tutto per finirlo. No a play-off e play-out"

ROMA - "Il nostro Paese ha affrontato il coronavirus per primo. E' arrivato come uno tsunami che ha travolto tutto". Così l'ex Ct della Nazionale italiana (Campione del Mondo 2006) Marcello Lippi ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss lo scenario di un calcio italiano che sta provando a ripartire. "Ma ora la situazione è cambiata, sono passati 3 mesi e il covid-19 è sotto controllo. Certo bisogna stare ancora attenti e non esagerare. Sarà una fase di convivenza con il virus ed è giusto far ripartire attività commerciali e industriali, così come il calcio - è l'opinione di Lippi -. Calcio minore? In questo periodo è stato sicuramente trascurato, arriveranno delle riforme"