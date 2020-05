Lippi: "Scudetto? Juve e Lazio favorite, ma non escludo l'Inter"

TORINO - "Se vincesse il recupero con la Sampdoria, l'Inter andrebbe a 6 punti dalla vetta, che in 12 partite non sono tantissimi, si possono recuperare. È chiaro che la percentuale maggiore va a Lazio e Juventus, ma non escluderei nemmeno i nerazzurri". L'ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, ospite di "Un giorno da pecora" su Radio1, non esclude la squadra di Conte dalla corsa per lo scudetto. E in merito alla ripresa del campionato vede il bicchiere mezzo pieno: "Giocare le partite a porte chiuse non è bello ma è l'unica maniera per riprendere il campionato. E poi si sente tutto quello che si dice in campo, quando c'è il pubblico non si sente niente e a volte l'allenatore non riesce nemmeno a farsi sentire dai propri giocatori". Tra le proposte per il ritorno della Serie A c'è anche quella di giocare alle 16.30: "È una situazione particolare, qualche partita si potrà giocare anche a quell'ora. Farà un po' caldo ma insomma... Impossibile giocare 12 partite in un periodo di tempo così ristretto? Non è impossibile giocare diverse volte a settimana, sarà un po' più faticoso, i giocatori non saranno nella condizione atletica migliore ma questo vale per tutti".