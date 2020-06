Petagna, il messaggio di Rodman era a pagamento?

Ha spopolato sul web il videomessaggio di Dennis Rodman per Andrea Petagna. L’ex stella dei Chicago Bulls ha parlato con il centravanti della Spal, di proprietà del Napoli, della figlia Trinity che sogna di sfondare nel calcio femminile. Il messaggio però potrebbe essere stato realizzato a pagamento sulla piattaforma Cameo.com, che permette agli utenti di richiedere un video alle celebrità per una somma stabilita.

Un video di Rodman costa 522 euro

Sul sito in questione un video di Dennis Rodman costa 522 euro. Spesso si regalano per i compleanni o eventi speciali. Il fatto che Rodman nel messaggio dica "Tutti i tuoi amici ti vogliono bene", e sia vestito come nel sito che pubblicizza i video, lascia pensare che sia stato proprio un regalo.

Il messaggio di Rodman per Petagna

"Ciao Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando! Andrea 'il Bulldozer', ma che vuol dire? Che segni tanti gol? Ho una cosa da dirti. Ho una piccola figlia, Trinity, è fortissima la numero uno al mondo e dovresti vederla! Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi 'Dennis avevi ragione'. Anche Trinity è un vero Bulldozer, una vera Rodman. Grande rispetto per te. Continua così!”. Il contenuto del sorprendente messaggio ricevuto da Petagna.