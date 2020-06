Serie A gratis in diretta tv: si tratta con Sky, ipotesi Tv8. E la Rai...

Certo: un poco dipende dal fatto che gli interpreti stiano usando toni più concilianti, ma molto di più lo determina il progressivo scemare dell’emergenza e il conseguente ritorno in campo delle squadre: la normalità aiuta a discutere con maggiore profitto. Così si comincia a intravvedere la possibilità di un accordo anche sulla “madre di tutte le battaglie” portate avanti dal ministro Vincenzo Spadafora: la trasmissione “in chiaro” di un poco di calcio post-Covid. Dopo l’incontro di ieri, il primo, tra il titolare del dicastero allo Sport con l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, e il direttore delle relazioni esterne e istituzionali dell’emittente, Riccardo Pugnalin prevale addirittura l’ottimismo su un accordo che bilanci la diretta non criptata di alcune partite con l’allenamento dell’embargo per le emittenti che non detengono i diritti Tv, con la possibilità, per esempio, di trasmettere 90’ Minuto in prima serata in Rai.