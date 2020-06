Tutte le probabili formazioni dei recuperi della 25ª giornata di Serie A

TORINO - Archiviata la Coppa Italia, torna la Serie A. Dopo il lungo stop per l'emergenza Coronavirus, infatti, domani torna il campionato. Ad aprire il programma dei recuperi della 25ª giornata è il Torino di Moreno Longo che sfida in casa il Parma. I granata, prima dello stop, avevano collezionato sei sconfitte consecutive, un trend che Belotti e compagni dovranno cercare di invertire già a partire dalla sfida contro i ducali. Alle 21.45 l'Hellas Verona ospita il Cagliari di Walter Zenga. Domenica sarà la volta di Atalanta-Sassuolo. La Dea è attualmente al quarto posto in classifica con 48 punti e in caso di vittoria allungherebbe sulla Roma, distante tre punti, e si avvicinerebbe all'Inter, impegnata in serata al Meazza contro la Samdoria. I nerazzurri di Conte, dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, che poi ha vinto il trofeo, dovranno buttarsi a capofitto sul campionato in cerca di punti importanti per insidiare Juve e Lazio avanti in classifica.

Ecco tutte le probabili formazioni dei recuperi della 25ª giornata

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-PARMA (DOMANI ORE 19.30)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Izzo; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Edera, Berenguer; Belotti. ALL.: Longo. A DISP.: Ujkani, Rosati, Djidji, Lyanco, Singo, Aina, Adopo, Millico. INDISPONIBILI: Ansaldi, Baselli, Verdi. SQUALIFICATI: -.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. ALL.: D'Aversa. A DISP.: Colombi, Radu, Dermaku, Regini, Barillà, Brugman, Karamoh, Sprocati, Caprari, Inglese, Gervinho. INDISPONIBILI: Grassi, Pezzella, Siligardi. SQUALIFICATI: -.