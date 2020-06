Moviola Bologna-Juve: bene Rocchi. C'è il rigore su De Ligt

PRIMO TEMPO

Al 7’ Bernardeschi chiede un rigore per tocco di mano di Denswil in area: la palla sbatte sul fianco. Al 12’ tocco di mano di Orsolini in area del Bologna ma la palla gli carambola sul braccio da posizione ravvicinatissima dopo il contrasto di Danilo: Rocchi lascia correre, senza interpellare il Var. Al 20’ invece Rocchi ricorre al Var per rivedere le immagini di un contatto tra Denswil e De Ligt: il bianconeroè trattenuto in area e l’arbitro assegna il rigore. Al 30’ viene espulso Loris Beoni, collaboratore di Sarri, per proteste. Al 35’ è ammonito Soriano per un fallo su Pjanic.

SECONDO TEMPO

Al 14’ contrasto in area tra De Sciglio e Barrow: dopo un controllo audio col Var, per Rocchi non è rigore. Al 21’ ammonito De Sciglio per perdita di tempo, al 24’ giallo per Bentancur per proteste. Al 46’ viene espulso Danilo: in 9’ si prende due gialli per falli su Juwara.