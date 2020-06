Diretta Atalanta-Lazio ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BERGAMO - Con un Gasperini in meno in panchina (in quanto squalificato) e un Ilicic in più tra i convocati, l'Atalanta è pronta per provare a "vendicarsi" della Lazio e del 3-3 subito in rimonta all'andata all'Olimpico, con tanto di polemiche al termine della gara da parte del tecnico del club bergamasco. I nerazzurri ci proveranno al Gewiss Stadium, tentando di sfruttare anche le assenze dei biancocelesti, che dovranno fare a meno di Lulic, Lucas Leiva, Luiz Felipe e Marusic nella loro prima partita post-sosta: "Ci avrebbero dato una mano - ha detto Simone Inzaghi - così come Adekanye e Moro, anche loro out. Ma ho fiducia in quelli a disposizione. L'arma principale della Lazio deve rimanere la fame di vittoria, la stessa che abbiamo avuto fino a febbraio".