Diretta Inter-Sassuolo ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - L'Inter di Antonio Conte sa di essere in ritardo in classifica su Juve e Lazio, ma allo stesso tempo è consapevole di poter ancora "dare fastidio" alle due davanti. Per riuscirci deve vincere più partite possibili, a cominciare da quella con il Sassuolo: "Chi sta davanti - ha spiegato il tecnico nerazzurro ai microfoni della tv ufficiale del club - è padrone del proprio destino. E se continui a vincere tocca gli altri aumentare i giri per mantenere il tuo passo. Fino a questo momento Juve e Lazio hanno fatto meglio di noi, hanno più margine per commettere errori. Per noi invece ogni gara diventa quella della vita". De Zerbi è avvisato, per riscattarsi dalla brutta sconfitta rimediata contro l'Atalanta servirà una grande prestazione a San Siro. Il tecnico dovrà fare a meno di Toljan, escluso dalla lista dei convocati.