Diretta Roma-Sampdoria ore 21.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - La Roma di Paulo Fonseca, che prima dello stop per l'emergenza Coronavirus aveva battuto Lecce (4-0) e Cagliari (4-3), sfida la Sampdoria di Claudio Ranieri alle 21.45 allo stadio Olimpico di Roma. L'impianto capitolino rimarrà vuoto per via delle misure di contenimento del virus, ma le motivazioni per fare bene non mancheranno. L'Atalanta, al quarto posto e avanti sei punti in classifica, affronta alla stessa ora la Lazio nella sfida clou della 27ª giornata, che potrebbe permettere ai giallorossi di recuperare punti per il posto in Champions League. A fronteggiare Dzeko e compagni la Sampdoria di Claudio Ranieri, in lotta retrocessione e sconfitta nel recupero della 25ª giornata contro l'Inter (2-1).

