Diretta Juve-Lecce ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - C'è la possibilità di andare in fuga, la Juve vuole sfruttarla così come accaduto nell'ultimo turno, quando i bianconeri hanno guadagnato punti sia sulla Lazio che sull'Inter. Chiaramente, però, Sarri non intende correre il rischio di cadere in distrazioni: "L'Inter non l'ho vista perché stavo lavorando. Di Atalanta-Lazio ho seguito soltanto uno spezzone. Noi dobbiamo guardare ai nostri risultati e alle nostre prestazioni. Non è che in questo momento abbiamo un vantaggio sostanzioso. Ci sono 33 punti in palio e noi dobbiamo avere la mentalità di voler fare punti in tutte le partite, senza tabelle e conti vari. Il Lecce è una squadra che gioca a calcio e che ha fatto risultati migliori in trasferta. Dobbiamo andare in campo con la convinzione che la vittoria sia tutta da conquistare". Anche perché dopo la sconfitta con il Milan, la squadra di Liverani è alla ricerca del riscatto: "La Juve - ha detto il tecnico dei giallorossi - vorrà sicuramente chiuderci e mettere subito la gara in discesa. Il Lecce dovrà essere compatto e non concedere palle tra le linee. Dobbiamo far giocare i bianconeri in maniera sporca, non come vorrebbero loro".