Diretta Cagliari-Torino ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Il Torino , tornato alla vittoria contro l'Udinese grazie alla rete del Gallo Belotti , affronta oggi alle 19.30 alla Sardegna Arena il Cagliari di Walter Zenga . I granata, che non vincevano dalla gara del 12 gennaio contro il Bologna, hanno ritrovato i tre punti salendo a quota 31 in classifica e allontanandosi dalla zona più calda. Di fronte ci sarà un Cagliari rinfrancato dal successo esterno contro la Spal arrivato grazie alla rete di Simeone nei minuti finali. Anche i sardi erano reduci da una lunga striscia di turni senza successi. L'ultima volta che il Cagliari aveva portato a casa l'intero bottino, infatti, risaliva addirittura al 2 dicembre, quando arrivò la vittoria interna contro la Samdoria. Le due squadre sperano dunque di essersi messe alle spalle il periodo più complicato e sono pronte a darsi battaglia. All'andata finì 1-1, con gli ospiti che passarono in vantaggio grazie a una rete di Nandez, al quale rispose Zaza nella ripresa.

Cagliari-Torino: dove vederla in tv e in streaming

Cagliari-Torino è in programma alle ore 19.30 alla Sardegna Arena di Cagliari e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu.Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Zenga.

A DISP.: Olsen, Rafael, Cacciatore, Carboni, Lykogiannis, Birsa, Ionita, Lombardi, Ladinetti, Nainggolan, Gagliano, Paloschi, Ragatzu.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De SIlvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Edera; Belotti. ALL.: Longo.

A DISP.: Ujkani, Rosati, Ansaldi, Djidji, Ghazoini, Lyanco, Millico, Adopo, Freddi Greco, Lukic, Millico, Verdi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.