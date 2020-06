Diretta Lazio-Fiorentina ore 21.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Non è l'ultima spiaggia, ma poco ci manca. Lo scivolone di Bergamo contro l'Atalanta, capace di interrompere una striscia di 21 risultati positivi in campionato, obbliga la Lazio a non poter più sbagliare per continuare a tenere vivo il sogno scudetto. La Juve infatti è subito scappata via e i ragazzi di Inzaghi sono chiamati a una risposta immediata, soprattutto a livello caratteriale, per dimostrare di avere quella maturità necessaria per lottare fino all'ultima curva per il tricolore. All'Olimpico arriva la Fiorentina di Ribery.

Segui Lazio-Fiorentina in diretta sul nostro sito

Come vederla in tv e in streaming

Lazio-Fiorentina è in programma stasera alle 21.45 all’Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn e Dazn1 su Sky

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Armini, Radu, J. Silva, Cataldi, Lukaku, Marusic, A. Anderson, D. Anderson, Correa

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Cutrone. All. Iachini (squalificato, in panchina Carillo)

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Dalle Mura, Dalbert, Terzi, Venuti, Duncan, Badelj, Ghezzal, Agudelo, Sottil, Vlahovic

Arbitro: Fabbri di Ravenna