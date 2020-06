Diretta Milan-Roma ore 17.15: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

MILANO – Nel silenzio irreale di San Siro il match tra Milan e Roma si annuncia ricco di contenuti agonistici in virtù della posta in palio e della buona salute delle due formazioni. I rossoneri di Pioli, che hanno riposato due giorni in più rispetto agli avversari, vengono dal 4-1 rifilato al Lecce in Puglia, mentre la Roma di Fonseca ha piegato in rimonta la Sampdoria, 2-1, ritrovando la sua punta di diamante, Dzeko, autore della doppietta vincente. Le due formazioni si giocano molto in termini di ambizioni europee: il Milan non può perdere il treno dell’Europa League mentre la Roma insegue l'ultimo posto per la Champions League, attualmente in mano alla bella Atalanta di Gasperini, quarta con 6 punti di vantaggio sui giallorossi.

MILAN-ROMA, SEGUI IL LIVE SUL NOSTRO SITO

Milan-Roma, come vederla in tv

La sfida del Meazza sarà trasmessa da DAZN e DAZN1 (visibile sul canale 209 di Sky), con fischio d'inizio alle 17.15.

Milan-Roma, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. A disposizione: Begovic, Ant. Donnarumma, Calabria, Duarte, Gabbia, Laxalt, Krunic, Biglia, Paquetà, Leão, Maldini, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Fazio, Kolarov, Ibanez, Santon, Cetin, Diawara, Pastore, Villar, Ünder, Perotti, Kalinic. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.