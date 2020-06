Rizzoli sul rigore alla Lazio: "C'è stata malizia di Caicedo"

TORINO - "Se guardiamo la dinamica dal campo, c'è un portiere e un attaccante che vanno per conquistare la palla, chi la conquista è il primo e dopo c'è un impatto. È difficilissimo giudicare dal campo, ma penso che nessuna persona non avrebbe pensato al rigore, come dinamica si propende per il fischio". Lo ha detto il designatore della Serie A Nicola Rizzoli , intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1 Rai, a proposito del contestato penalty concesso alla Lazio nel match contro la Fiorentina per un contatto tra Caicedo e Dragowski. "Non tutti inizialmente hanno parlato di un qualcosa in senso opposto, molti hanno parlato di malizia dell'attaccante, ma dal campo il 99% degli arbitri avrebbe preso la stessa decisione", ha aggiunto.

Rizzoli e Var a chiamata

"Sicuramente il protocollo va perfezionato. Il Var è un progetto giovane, che c'è da tre anni, per migliorare bisogna sbagliare e fare esperienza. Il Var a chiamata? Può essere una considerazione. Non ci vedrebbe contrari come idea, è una scelta presa da un ente che gestisce regole e protocollo". Ha spiegato ancora Nicola Rizzoli: "Non avrei nulla di ostativo in merito, però dobbiamo sempre fare la considerazione che siamo all'interno di una competizione europea e mondiale. Le regole devono essere uguali in Italia e all'estero. Al momento no è argomento di discussione a livello internazionale. Forse bisognerebbe provarlo, ma non possiamo fare scelte personalizzate ad hoc". Infine sull'introduzione della tecnologia in Serie B: "Il progetto della federazione, dell'Aia e della Lega è quello di partire dalla prossima stagione. Aiuterebbe tantissimo a velocizzare l'esperienza, in Spagna hanno già cominciato. È una palestra molto importante".