Diretta Genoa-Juve ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

GENOVA - Dopo i successi contro Bologna (2-0) e Lecce (4-0), la Juve di Maurizio Sarri fa visita al Genoa stasera alle 21.45 per la 29ª giornata di Serie A . I bianconeri, a +4 dalla Lazio seconda e +8 dall'Inter di Antonio Conte, hanno inanellato cinque vittorie consecutive in campionato e vogliono allungare la striscia. Di fronte ci sarà un Genoa che, dopo il pesante ko interno contro il Parma (4-1), nell'ultima uscita è riuscito a recuperare il doppio svantaggio contro il Brescia grazie ai calci di rigore di Iago Falque e Pinamonti. La classifica obbliga il grifone a cercare punti importanti in ottica salvezza. All'andata finì 2-1, con Cristiano Ronaldo che a pochi secondi dalla fine dal dischetto realizzò il gol della vittoria bianconera.

Dove vederla in tv e in streaming

Genoa-Juve è in programma alle 21.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Juve

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Cassata, Schone, Sturaro; Favilli, Pinamonti. ALL.: Nicola.

A DISP.: Marchetti, Ichazo, Zapata, Goldaniga, Lerager, Biraschi, Jagiello, Barreca, Destro, Sanabria, Pandev, Iago Falque.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Matuidi, Ramsey, Douglas Costa, Higuain, Wesley, Olivieri, Muratore.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.