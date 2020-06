Torino-Lazio 1-2: Belotti segna, Immobile e Parolo firmano la rimonta

TORINO - Neppure un tiro in porta per i granata. Sì, proprio così: e questo la dice lunga sul tormentato campionato torinista che continua a portare una delusione dopo l’altra. La classifica resta pericolosa e se non fosse perché anche le altre squadre che stanno dietro continuano a perdere a quest’ora Belotti e compagni sarebbero già in serie B. Alle ultime prestazioni deludenti se ne aggiunge un’altra ma, oramai, ancora più “disgustosa”. Ma per il Toro questa è diventata una consuetudine. La Lazio, dal canto suo, conquista altri tre punti fondamentali per continuare a tenere nel mirino la Juventus in attesa dello scontro diretto. E lo ha fatto in rimonta, giocando bene. Ha vinto (2-1) la squadra con maggior qualità e si è portata a casa il successo con forza. Giocando al pallone ed esaltando le sue individualità.

Ma riavvolgiamo il nastro ed entriamo nella cronaca. Il Toro s’illude con il gol realizzato su calcio di rigore di Belotti dopo una manciata di minuti ma poi non fa niente, proprio niente, per portare a casa un risultato importante. E adesso la classifica - come dicevamo e non ci stancheremo mai di sottolineare - è sempre più preoccupante. La Lazio, dal canto suo, non molla. Non molla la partita che alla distanza recupera e vince e non molla il sogno scudetto rimanendo sempre a stretto contatto con i bianconeri. La formazione di Inzaghi (in tribuna) domina la partita grazie alla maggior classe dei suoi giocatori. Non solo. Ci ha messo anche grinta e cuore. Chiude il primo tempo sotto per pura sfortuna ma ad inizio ripresa pareggia con una magia di Immobile: bravo Luis Alberto a mettergli la palla sul sinistro e lui supera Nkoulou con una finta e manda la palla dove Sirigu non può arrivare.

Dopo il pari la Lazio insiste. In campo c’è solo La Lazio. E Parolo, a venti minuti dalla fine, sfrutta un’indecisione della difesa granata che non riesce a rilanciare il pallone e con un tiro, deviato da Bremer, realizza la rete del 2-1. Vantaggio meritato, sacrosanto. E vittoria che premia la squadra che ha giocato mentre i granata hanno pensato esclusivamente a difendersi. Solo nell’ultimo quarto d’ora con la forza della disperazione la squadra di Longo ha provato a spingersi in avanti ma senza riuscire a creare neppure un’occasione. Da Mazzarri a Longo la musica non cambia, la classifica neppure. Mentre la Lazio, dal canto suo, sta diventando sempre più sfacciata e spavalda.

TABELLINO E STATISTICHE