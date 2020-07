Menez: "Ibra un Dio? In campo dimostra di esserlo" VIDEO

REGGIO CALABRIA - Jeremy Menez non si è scordato la sua esperienza con Ibrahimovic al Psg. I due hanno giocato insieme a Parigi e il neo-acquisto della Reggina non ha nascosto la stima profonda nei confronti dello svedese, divertendosi nel commentare le sue uscite un po' da sbruffone: "Mi fa sorridere perché questo è lui, rappresenta comunque la sua carriera. Lui è fatto così. Tutte le parole che ha detto, dopo sul campo ha sempre fatto bene. Non puoi dire niente. Ha sempre fatto vincere le squadre dove ha giocato. Cosa puoi dire?".

Menez applaude Ibrahimovic

Menez sorride quando successivamente gli viene fatto notare che forse il paragone con Dio sia un po' troppo: "Una battuta che a lui piace, lui è così. Mi sono sentito bene al suo fianco, ti motiva a dare il massimo. Non ho mai avuto problemi con lui. Un giocatore così ti spinge a dare di più. È uno che vuole vincere sempre, tutti i giorni dà tutto per allenarsi bene e vincere. Giocare con campioni come lui ti fa crescere come giocatore e come uomo. Io non sono un tipo facile, ho il mio carattere. Magari non era facile vivere con me tutti i giorni, però cresciamo, cambiamo, diventiamo uomini e miglioriamo giorno dopo giorno".