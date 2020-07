Diretta Juve-Torino ore 17.15: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

TORINO - Sarà un derby della Mole sui generis quello in programma oggi alle 17.15 all'Allianz Stadium di Torino: sfida numero 200 tra Juve e Torino, la prima a porte chiuse. I bianconeri, che dopo la ripresa del campionato hanno battuto Bologna (2-0), Lecce (4-0) e Genoa (3-1), affrontano i cugini granata in un match che nasconde sempre un grande fascino. La squadra di Moreno Longo, dopo il ritorno in campo in seguito all'emergenza Coronavirus, ha collezionato solo quattro punti, vincendo contro l'Udinese, pareggiando il recupero contro il Parma e perdendo con Cagliari e Lazio negli ultimi due turni. Il Toro ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione ma il trend granata nei derby della Mole è tutt'altro che rassicurante, con una sola vittoria che negli ultimi 25 anni, quella del 26 aprile 2015, quando Darmian e Quagliarella ribaltarono il momento vantaggio della Juve firmato Pirlo.

