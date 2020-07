Diretta Lazio-Milan ore 21.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

ROMA - Stefano Pioli porta il Milan a Roma, a casa della sua ex squadra. All'Olimpico, contro la Lazio , la novità riguarda Ibrahimovic . Sicuramente senza Immobile e Caicedo (né i baby Adekanye e Raul Moro), invece, Simone Inzaghi si affida all'estro di Correa nella posizione di falso nueve e Luis Alberto in suo supporto.

Dove vederla in tv

Lazio-Milan è in programma alle ore 21.45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn e Dazn1 (canale 209 di Sky).

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto; Correa. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Bastos, Armini, J. Lukaku, Cataldi, Falbo, D. Anderson, A. Anderson.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Saelemaekers, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Paquetá; Leao, Maldini, Rebic.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.