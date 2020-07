Diretta Inter-Bologna ore 17.15: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Nel 30° turno del campionato italiano di Serie A, l'Inter ospita il Bologna e ha la possibilità di avvicinarsi alla Lazio, che ha perso nell'anticipo contro il Milan. I nerazzurri sono terzi in classifica e vengono da due vittorie consecutive. La formazione di Conte, in questo campionato, ha ottenuto 9 vittorie e cinque pareggi in 15 partite casalinghe. La squadra di Mihajlovic, invece, è reduce dal pari interno con il Cagliari dopo il successo in trasferta contro la Sampdoria ed è a metà graduatoria con 38 punti.

