Diretta Milan-Juve ore 21.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

Una ripartenza in campionato condita da sole vittorie, un +7 su una Lazio apparsa in debito di ossigeno. Ne avrebbe motivi per sorridere, la Juve: lo scudetto sembra ormai serenamente avviato, ancora una volta, verso Torino. Eppure, avverte Sarri, è proprio questo il momento in cui non si può mollare di un centimetro: il format del post-lockdown, con gare ogni tre giorni, può celare insidie dietro ogni angolo. E l'avversario di questa sera chiama Milan. Un Milan ripartito con il piede giusto, fresco di impresa all'Olimpico e a caccia di punti per l'aggancio all'Europa. “È una partita complicata", ha spiegato il tecnico che dovrà fare a meno degli squalificati De Ligt e Dybala. Tuttosport.com seguirà la sfida live dalle 21.45.

Dove vederla in tv e in streaming

Milan-Juve è in programma alle ore 21.45 a San Siro: la partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn1 (Sky Canale 209)

Milan-Juve: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunic, Brescianini, Paquetà, Rebic, Leao, Maldini.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Chiellini, Ramsey, Matuidi, Douglas Costa, Wesley, Coccolo, Muratore, Olivieri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Var: Giacomelli