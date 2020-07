Diretta Genoa-Napoli ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Sei vittorie nelle ultime sette partite di campionato. Questo il bottino del Napoli di Rino Gattuso. Gli azzurri, reduci dal successo nel match del San Paolo contro la Roma (2-1), affrontano nella 31ª giornata del campionato di Serie A il Genoa. Fiscio d'inizio al Luigi Ferraris alle 19.30. Nel match d'andata il Napoli, guidato in panchina ancora da Ancelotti, non riuscì ad andare oltre lo 0-0. Stavolta la situazione è diversa, ma di fronte ci sarà un Genoa in difficoltà, che nelle ultime quattro gare ha raccolto solo due punti, pareggiando contro Brescia e Udinese fuori casa e perdendo le due sfide casalinghe con Parma e Juve. La squadra di Nicola ora si trova al terzultimo posto in classifica dopo essere stata scavalcata dal Lecce di Liverani, vittorioso ieri al Via del Mare contro la Lazio (2-1).

