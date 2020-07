Serie A, Giacomelli arbitra la sfida tra Juve e Atalanta

TORINO - Con un comunicato, sono state rese note le designazioni arbitrali delle gare del campionato di Serie A in programma sabato 11 luglio. Si va in campo per la tredicesima giornata di ritorno del massimo campionato italiano. Apre la Lazio contro il Sassuolo, con Di Bello arbitro dell'incontro. Brescia-Roma, alle ore 19.30, sarà arbitrata da Calvarese mentre il big match tra Juventus e Atalanta, in programma alle 21.45, è affidato a Giacomelli.

Le designazioni arbitrali

Lazio-Sassuolo, sabato 11/07 h. 17.15: Di Bello (Galetto-Imperiale, IV: Di Martino, Var: Aureliano, AVAR: Longo)

Brescia-Roma, sabato 11/7 h 19.30: Calvarese (Di Vuolo-De Mero, IV, Maggioni, VAR: Manganiello, AVAR: Preti)

Juventus-Atalanta 11/07 h 21.45: Giacomelli (Del Giovane-Valeriani, IV: Piccinini, VAR: Irrati, AVAR: Schenone)