Brescia-Roma 0-3: Zaniolo torna al gol dopo l'infortunio, Lopez nei guai

BRESCIA - La Roma tenta l’allungo per il quinto posto e la qualificazione in Europa League, battendo 3-0 il Brescia in trasferta nel match del Rigamonti, valido per la 32ª giornata. I giallorossi controllano la partita, senza trovare il gol nel primo tempo, dilagando poi nella ripresa. Diego Lopez piange per il suo Brescia, troppo molle per poter sperare in una salvezza ormai difficilissima: la Roma resta un ostacolo insormontabile per l’allenatore uruguaiano, che ha ottenuto un solo punto in 6 gare contro i giallorossi. Fonseca respira, facendo seguito al successo sul Parma di mercoledì scorso, dopo tre ko consecutivi.

BRESCIA-ROMA 0-3, TABELLINO E STATISTICHE

Brescia-Roma, la cronaca

All’ingresso in campo nel Brescia c’è il 25enne Andrenacci in porta, alla prima da titolare in questa stagione, Torregrossa in attacco, affiancato da Skrabb, mentre Alfredo Donnarumma si siede inizialmente in panchina. La Roma si affida nuovamente alla difesa a tre, con Ibañez centrale, mentre davanti c’è Kalinic, preferito a Dzeko, non al meglio. Tra i pali giallorossi Fonseca schiera Mirante al posto di Pau Lopez e non ci sono gli squalificati Cristante e Mkhitaryan. In apertura di gara Torregrossa sfiora il vantaggio su un liscio di Ibañez, poi la Roma inizia a macinare gioco, senza però trovare il gol nei primi 45 minuti: ci provano senza esito Veretout dalla distanza (parata di Andrenacci), Kalinic di testa (fuori), Ibañez (fuori), ancora Kalinic di testa (fuori), Perez (fuori) e Diawara (fuori) e Kolarov su punizione (respinta di Andrenacci). I padroni di casa faticano a uscire dalla propria metà campo, facendosi pericolosi soltanto con Bjarnason, dalla distanza, al 25’: Mirante blocca in due tempi.