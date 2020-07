Diretta Napoli-Milan ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Sfida dal sapore particolare quella di stasera per Rino Gattuso. Il tecnico degli azzurri affronta il Milan, club nel quale ha giocato per 13 stagioni e ha allenato dal 2017 al 2019. Una sfida interessante tra due delle squadre più in forma del nostro campionato. Il Napoli, infatti, è reduce da sette successi nelle ultime otto partite e grazie alla vittoria della Coppa Italia ha già centrato la qualificazione all'Europa League. Il Milan, invece, sembra essere una squadra diversa rispetto a quella che ha faticato nella prima parte di stagione. Dopo il lungo stop per il Coronavirus, infatti, i rossoneri hanno fatto fuori Lecce, Roma, Lazio e Juve, quest'ultima ribaltando il momentaneo svantaggio di 2-0 (4-2 il risultato finale), in mezzo il pareggio in casa della Spal.

SEGUI NAPOLI-MILAN IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv e in streaming

Napoli-Milan è in programma alle ore 21.45 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251 e 255. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Napoli-Milan: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Karnezis, Hysaj, Luperto, Manolas, Ghoulam, Demme, Allan, Elmas, Politano, Lozano, Milik.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Gabbia, Krunic, Biglia, Bonaventura, Paquetà, Leao, Colombo, Maldini.

ARBITRO: La Penna di Roma.