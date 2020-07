Rigori Juve, c'erano entrambi: la moviola

PRIMO TEMPO

3’ Entrataccia di Palomino su Dybala, al limite del giallo.

10’ Cartellino giallo a Bernardeschi per scivolata su Castagne, in questo caso l’arbitro adotta un metro di giudizio più severo.

16’ Timide proteste bianconere sull’origine dell’azione dell’1-0 atalantino: possibile fallo di Freuler su Dybala; in realtà intervento è deciso ma regolare.

20’Matuidi intercetta in area un cross di Ilicic: petto pieno, nessun tocco con il braccio. 29’ Cuadrado su Zapata, qui il giallo è ineccepibile. Cuadrado era diffidato: salterà il Sassuolo

43’ Ronaldo vicino al gol, ma era giusto interrompere l’azione per fuorigioco.

SECONDO TEMPO

9’ De Roon intercetta con il braccio sinistro su cross di Dybala. Giusto decretare il rigore: il volume del corpo è aumentato. 44’ Netto anche il secondo rigore: mani di Muriel in area.