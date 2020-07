Diretta Inter-Torino ore 21.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il programma della 32esima giornata di Serie A si conclude con Inter-Torino, una sfida che per i nerazzurri di Antonio Conte può voler dire aggancio alla Lazio al secondo posto in classifica: "Per me - ha detto il tecnico pugliese - la strada giusta è quella del gioco a ritmi alti, del pressing e del portare tanti uomini in fase offensiva. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, cercando di limitare gli errori". L'avversario sarà però la squadra granata di Moreno Longo, che arriva al Meazza alla ricerca di punti salvezza per tenere a distanza il Lecce: "La coesione è fondamentale. La forza dell'ambiente deve essere un valore aggiunto e può portarci a centrare ogni traguardo. Andiamo a San Siro ad affrontare una grandissima squadra, con grandissimi giocatori e con l'organizzazione data da un grande allenatore. Di conseguenza andreamo a confrontarci con una big e vogliamo cercare di fare una grande prestazione per uscire con dei punti da San Siro".