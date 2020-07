Capello: "Juve fortunata in campionato. In Champions avvantaggiata con il Lione"

TORINO - "La Juve è stata fortunata perchè le inseguitrici sono andate malissimo, parliamo di Lazio e Inter. L'unica che corre è l'Atalanta. La Juve ha giocato un calcio discreto dove si sono messi in evidenza le qualità dei fuoriclasse. Il calcio della Juve dopo il lock down è stato abbastanza al risparmio aspettando la giocata dei suoi giocatori". Così Fabio Capello, a Radio Anch'io Sport, su Radiouno. "Dopo il lockdown in Serie A si è partiti lentamente, quindi le partite non avevano grande ritmo, ora è aumentato anche se il grande caldo incide. Il campionato mi sembra al momento sufficientemente allenante", ha aggiunto. Poi, ha spiegato: "Juve avvantaggiata con il Lione, non credo che la squadra francese possa presentarsi al 100% e ritrovare la forma senza giocare partite ufficiali. Questo sarà un grande vantaggio. Ma questa Juve ha momenti di blackout a livello difensivo. Dovrà stare molto attenta perché ha perso 1-0. Credo comunque che con i giocatori che ha riuscirà a superare questo turno".

Capello su Napoli, Atalanta e Milan

"Per l'Atalanta credo che non sia facile. Il Psg ha Mbappè e Neymar, sono abili nell'uno contro uno e nel dribbling. E' squadra che ha grande qualità ma anche questa arriverà all'appuntamento senza aver disputato partite ufficiali. Il Napoli può eliminare il Barcellona? Il Barca di adesso è in grande difficoltà soprattutto quando deve difendere. Il Napoli è ben organizzato, sia in difesa che in attacco. Credo possa fare danni al Barcellona. Sono anche fisicamente molto a posto", ha detto Capello sulle italiane in Champions League. Infine, sul Milan: "Rangnick non lo conosco. E' un allenatore che ha fatto cose interessanti in Germania, non importanti. Viene in Italia in una squadra che non conosce. Sarebbe un anno zero e perderemmo ancora un campionato. Pioli è riuscito a dare una mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva".