Diretta Sassuolo-Juve ore 21.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - La Juve, a secco da due giornate, cerca i tre punti nella sfida delle 21.45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La squadra di Maurizio Sarri, dopo il ko in rimonta subito contro il Milan (4-2), ha pareggiato in casa contro l'Atalanta (2-2) grazie a due calci di rigore realizzati con grande freddezza da Cristiano Ronaldo. Prima della Dea, solo il Sassuolo, avversaria di questa sera, era riuscita a uscire indenne dall'Allianz Stadium. All'andata, infatti, finì 2-2 con il giovane portiere Stefano Turati che, all'esordio in Serie A, fu protagonista di una splendida prestazione. I neroverdi sono una delle squadre più in forma del campionato. Dopo il lockdown Berardi e compagni hanno raccolto quattro vittorie e due pareggi e nell'ultimo turno hanno superato in rimonta la Lazio, permettendo ai bianconeri di salire a +8 dalle seconde della classe a sei giornate dalla fine.

