Diretta Udinese-Lazio ore 21.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Serve una vittoria alla Lazio di Simone Inzaghi per rialzarsi dopo 3 ko consecutivi e riprendersi il secondo posto in classifica: "In questi giorni - ha detto il tecnico alla vigilia - ci siamo confrontati, abbiamo parlato. Sappiamo il momento che stiamo affrontando, i ragazzi stanno cercando di dare tutto. Partite ravvicinate e rotazioni limitate, stiamo facendo quello che possiamo. Ma non basta, serve di più per uscire da questo momento". Di fronte allo Stadio Friuli ci sarà l'Udinese di Gotti, alla ricerca di punti salvezza e di riscatto dopo la sconfitta casalinga con la Sampdoria nell'ultimo turno.

SEGUI LA DIRETTA DI UDINESE-LAZIO SUL NOSTRO SITO