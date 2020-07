Diretta Spal-Inter ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FERRARA - L'Inter di Antonio Conte sfida alle 21.45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal di Luigi Di Biagio. I nerazzurri hanno un occasione ghiotta. Vincendo, infatti, scavalcherebbero in classifica Lazio e Atalanta portandosi al secondo posto in solitaria e accorciando a sei le lunghezze di distanza dalla Juve capolista, fermata ieri dal Sassuolo al Mapei Stadium sul 3-3, a cinque turni dalla fine del campionato. L'Inter, tra l'altro, ha il secondo miglior rendimento in trasferta (in testa a questa speciale classifica c'è l'Atalanta di Gasperini), avendo raccolto fin qui 10 vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte (contro Lazio e Juve). Di fronte stasera ci sarà la Spal, ultima in classifica, a 11 punti dal Genoa quartultimo. I ferraresi sono reduci da 3 sconfitte consecutive e nelle ultime dieci partite hanno raccolto solo quattro punti, battendo in trasferta il Parma e fermando in casa sul 2-2 il Milan di Pioli.

