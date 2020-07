Diretta Cagliari-Sassuolo ore 19.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

CAGLIARI - Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Sampdoria, il Cagliari prova a rialzare la testa contro il Sassuolo, una delle squadre più in forma del campionato. Walter Zenga cerca di ritrovare punti e gol e, anche se è lontano dalla zona retrocessione, vuole portare il più in alto possibile gli isolani così da essere confermato anche per la prossima stagione. Alla Sardegna Arena, però, arrivano i neroverdi di De Zerbi, reduci dal 3-3 contro la Juventus. Gli emiliani hanno intenzione di proseguire nella loro striscia positiva e allungare a otto i risultati utili consecutivi.

Come vedere in tv e in streaming Cagliari-Sassuolo

La sfida tra Cagliari-Sassuolo è in programma alle ore 19.30 alla Sardegna Arena di Cagliari e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, Joao Pedro.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Djuricic, Locatelli, Traore; Haraslin, Caputo, Boga. All.: De Zerbi.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.