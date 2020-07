Diretta Juve-Lazio ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo tre turni senza vittrorie (Milan, Atalanta e Sassuolo), la Juve di Maurizio Sarri cerca i tre punti nel posticipo della 34ª giornata di Serie A all'Allianz Stadium di Torino alle 21.45 contro la Lazio. I biancocelesti sono stati a lungo una delle antagoniste dei bianconeri per lo scudetto ma, dopo una prima parte di stagione magistrale, la squadra di Simone Inzaghi è calata, a causa anche dei tanti infortuni, non riuscendo a ripetersi dopo la ripresa del campionato. La Juve, vincendo stasera, salirebbe a +8 dall'Inter seconda, (+9 considerando gli scontri diretti a favore), fermata ieri sul 2-2 dalla Roma, mettendo così un altro mattoncino verso la conquista del tricolore. Sarà una sfida complicata per Cristiano Ronaldo e compagni che, negli ultimi due scontri diretti, hanno subito due ko. In campionato finì 3-1, con Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo che ribaltarono il momentaneo vantaggio ospite firmato proprio dal portoghese. Stesso risultato nella finale di Supercoppa italiana che la squadra di Simone Inzaghi si è portata a casa grazie ai gol di Luis Alberto (grande assente della sfida di stasera). Lulic e Cataldi. Inutile la rete del momentaneo 1-1 firmata Dybala.

